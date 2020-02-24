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PAOK 0-1 Olympiakos Maç Özeti

2019-20 Yunanistan Süper Ligi sezonunun 25. haftasında PAOK, Toumba Stadyumu’nda Olympiakos’u ağırladı. Şampiyonluk yarısının en kritik maçında, PAOK kendisinin iki puan önünde zirvede oturan rakibine karşı maça baskılı başlasa da gol bulamadı ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarının hemen başında gercekleşen Olympiakos atağında PAOK oyuncusu Dimitris Giannoulis’a çarpan top ağlara girince konuk ekip 1-0 öne geçti. PAOK 52. dakikada duran top organizasyonunda bulduğu golle cevap Verdi ancak gol VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi ekip beraberlik için bastırsa da maçta başka gol sesi çıkmadı. Olympiakos rakibini kendi evinde mağlup ederken puan farkını beşe çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

24.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:21
2019-20 Süper Ligi sezonunun 25. haftasında PAOK, Toumba Stadyumu'nda 'u ağırladı. Şampiyonluk yarısının en kritik maçında, PAOK kendisinin iki puan önünde zirvede oturan rakibine karşı maça baskılı başlasa da gol bulamadı ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarının hemen başında gercekleşen Olympiakos atağında PAOK oyuncusu Dimitris Giannoulis'a çarpan top ağlara girince konuk ekip 1-0 öne geçti. PAOK 52. dakikada duran top organizasyonunda bulduğu golle cevap Verdi ancak gol VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi ekip beraberlik için bastırsa da maçta başka gol sesi çıkmadı. Olympiakos rakibini kendi evinde mağlup ederken puan farkını beşe çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
PAOK 0-1 Olympiakos Maç Özeti

Yunanistan, Olympiakos, Spor

Kaynak: Dugout


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