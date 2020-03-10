Menü
Haberler ›› Spor ››PAOK FC, Antremanlara Devam Ediyor - Spor

PAOK FC, Antremanlara Devam Ediyor

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren PAOK FC'nin antremanlara devam ediyor. PAOK'un bir antremanında derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.

10.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:21
Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren PAOK FC'nin antremanlara devam ediyor. PAOK'un bir antremanında derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle. PAOK FC, Antremanlara Devam Ediyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Yunanistan, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Spor
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Spor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Spor
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Spor
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Spor
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Spor
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Spor
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Spor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?