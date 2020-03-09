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PAOK FC'nin Şubat Ayında Attığı En Güzel Goller

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren PAOK FC'nin Şubat ayında attığı en güzel golleri Dugout farkıyla sizler için derledik.

09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren PAOK FC'nin Şubat ayında attığı en güzel golleri Dugout farkıyla sizler için derledik. PAOK FC'nin Şubat Ayında Attığı En Güzel Goller

Kaynak: Dugout

Etiketler : Yunanistan, Spor
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