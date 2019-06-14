14.06.2019 16:04
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Paolo Maldini, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu

Paolo Maldini, Milan

Seria A ekiplerinden Milan, kulübün efsane isimlerinden Paolo Maldini'yi takımın başına getirdiklerini açıkladı.

Seria A ekiplerinden Milan, kulübün efsane isimlerinden Paolo Maldini'yi takımın başına getirdiklerini açıkladı.

İtalya ekibi Milan, Teknik Direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik patronunu buldu. Kulüpte 'Strateji Geliştirme Direktörü' olarak görev yapan ve Milan ile İtalya'nın efsane isimleri arasına giren Paolo Maldini, takımın yeni teknik direktörü oldu. Milan'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, teknik direktörlüğe Paolo Maldini'nin, futbol direktörlüğüne ise Zvonimir Boban'ın getirildiği ifade edildi.

Milan Ceo'su Ivan Gazidis, kulüp sitesine yaptığı açıklamada, Maldini ile anlaştıklarını için mutlu olduklarını belirterek, Milan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve başarının yolunu bildiğini vurguladı.

Maldini, Milan formasını 25 yıl terletmiş ve takımın kaptanlığını yaparak birçok başarıda önemli rol oynamıştı. İtalyan teknik adam, futbolculuk kariyeri boyunca Milan'dan başka takımda forma giymedi. Toplamda 901 müsabakaya çıkan 50 yaşındaki efsane, rakip fileleri 33 kez havalandırırken, 21 de asist yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İtalya, Paolo Maldini, Milan, Spor

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