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Papa, "adaletsiz" sözde barış planına karşı uyarıda bulundu

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail ile Filistinliler arasında çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan "adaletsiz" çözümlere karşı uyardı.

23.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:54Papa,
Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Franciscus, ile Filistinliler arasında çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan "adaletsiz" çözümlere karşı uyardı.
Papa Franciscus, İtalya'nın güney liman kenti Bari'ye ziyaretinde yaptığı açıklamada, adil olmayan çözümlerin tehlikesiyle birlikte İsrail ile Filistinliler arasında hala çözüme kavuşmamış çatışmalardan bahsetti.
Papa, yeni krizlere işaret ederek, İsrail ile Filistinliler arasında çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan "adaletsiz" çözümlere karşı uyarıda bulundu.
Papa, "Popülerliğin yeni biçimlerini bazı liderlerin konuşmalarında duyduğumda bu beni korkutuyor." diye konuştu.
Papa, ziyareti sırasında ayrıca, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dahil olmak üzere birçok savaş ve çatışma bölgeleri, bu bölgelerden kaçan mülteciler, iklim değişikliğinin sonuçları ve diğer sıkıntılar için yas tuttu.
Trump'ın sözde barış planı
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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Kaynak: AA

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