Papa, Çocuk Tacizini Gizleyen Kardinal ile Görüştü

Kaynak: İHA

Rahiplerin çocuk taciz iddialarını gizlemekten suçlu bulunduğu için Lyon Başpiskoposluğundan istifa edeceğini söyleyen Fransız Kardinal Philippe Barbarin, dün Vatikan'da Papa ile görüştü. Vatikan'ın günlük Papa görüşmeleri listesinde görüşme doğrulanırken, Papa'nın Kardinal Philip Barbarin'in istifasını kabul edip etmediği konusunda bir açıklama yapılmadı. Fransız Kilisesinde seks skandalına adı karışan en yüksek rütbeli Hristiyan din adamı olan 68 yaşındaki Barbarin, 7 Mart'taki mahkeme duruşmasında 6 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkında verilen hapis cezasını temyize götüreceğini söyleyen Barbarin, duruşmadan sonra Vatikan'a gidip papaya istifasını sunacağını açıklamıştı. Lyon şehir mahkemesi, bu yıl mahkemesi görülecek olan bir rahibin 1980 ila 1990 yılları arasında izci çocuklara cinsel taciz uyguladığı iddialarını gizlemekten suçlu bulmuştu. Kardinal Barbarin, 2002 yılında Lyon piskoposluğuna atanmadan önce Rahip Bernard Preynat'ın 10 yıl boyunca onlarca çocuğa cinsel taciz uyguladığı iddialarını gizlediğini inkar etti. Avukatına göre Rahip Bernard Preynat, taciz iddialarını kabul etti. Papa, küresel olarak itibarını sarsan Kilisenin çocuk istismarına tavrı konusuyla mücadele ederken, bütün dikkatler Fransız Kardinal'in çocuk tacizlerini gizlemesi sebebiyle yargılanması üzerine yoğunlaşmıştı.(İHA)