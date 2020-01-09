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Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı

Papa Francis, İranlı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden bu yana süren İran-ABD gerilimi konusunda taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

09.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:02

Francis, İranlı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden bu yana süren İran-ABD gerilimi konusunda taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Papa Francis, İranlı Tümgeneral Kasım Süleymanı'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Irak'ta öldürülmesinin ardından İran ve ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

TARAFLARA SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI

Bölgenin güvenliğinin tehdit edildiğine değinen Papa, "Yaşanan olaylar, Irak'ta yeni yeni inşa edilen sosyal uzlaşmanın yanı sıra hepimizin karşı olduğu bir çatışmaya da zemin hazırlıyor" açıklamasında bulundu. Savaşların insanları korkuttuğunu ve masum insanları etkilediğine vurgu yapan Papa, ilgili tüm taraflara çatışmanın artmasını önlemek ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde davranarak, sağduyulu olma çağrısında bulundu. Papa, yeni yılın ilk günlerinde tüm dünyada yaşanan olayları kastederek, "Yeni yıl ne yazık ki şiddet olayları ve yüksek tansiyonla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yaşanan son olaylar nedeniyle Papa Francis'in planladığı Irak gezisini iptal edebileceği konuşuluyor.

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Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Papa Francis, Papa, İran, Politika

Kaynak: İHA


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