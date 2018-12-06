Papa Francis, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Gidecek

Vatikan
, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa
Francis'in Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri
'ni ziyaret edeceği bildirdi.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi
'yi dinlerarası bir görüşmeye katılmak üzere ziyaret edeceği bildirildi. Ziyaretin 3 ya da 5 Şubat'tan itibaren gerçekleşeceği belirtildi. Açıklamada, ziyaretin Papa'nın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'in ve ülkede yaşayan az sayıda Katolik topluluğunda aldığı davetle gerçekleşeceği bildirildi. - VATIKAN
Abu Dabi,Vatikan,Birleşik Arap Emirlikleri,Papa
06 Aralık 2018 Perşembe 15:39