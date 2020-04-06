Papa Francis: Covid-19, cezaevlerinde büyük bir felakete yol açabilir
Salgının aşırı kalabalık cezaevlerine sıçraması durumunda büyük bir felakete dönüşeceğini vurgulayan Papa, çözüm bulmaları için yetkililere dua ettiğini söyledi.
06.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:19
Papa Francis ayrıca, hükümetlerin yoksullukla mücadele politikalarının yetersizliğine değindi. Bazı yardım kuruluşlarının çok fazla maaşlı çalışanı olduğu için bağışların yoksullar için yeterli olmadığını belirten Papa, herkesin yoksullarla ilişkisi üzerinden yargılanacağını ifade etti.
Kaynak: Euronews.com
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