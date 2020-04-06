Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Papa Francis: Covid-19, cezaevlerinde büyük bir felakete yol açabilir

Salgının aşırı kalabalık cezaevlerine sıçraması durumunda büyük bir felakete dönüşeceğini vurgulayan Papa, çözüm bulmaları için yetkililere dua ettiğini söyledi.

06.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:19
Papa Francis: Covid-19, cezaevlerinde büyük bir felakete yol açabilir
Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransci, Casa Santa Marta'da düzenlediği Pazartesi Ayininde, koronavirüs salgınına karşı cezaevlerinde yoğunluğun azaltılması gerektiğini belirtti. Salgının aşırı kalabalık cezaevlerine sıçraması durumunda büyük bir felakete dönüşeceğini vurgulayan Papa, çözüm bulmaları için yetkililere dua ettiğini söyledi.

Papa Francis ayrıca, hükümetlerin yoksullukla mücadele politikalarının yetersizliğine değindi. Bazı yardım kuruluşlarının çok fazla maaşlı çalışanı olduğu için bağışların yoksullar için yeterli olmadığını belirten Papa, herkesin yoksullarla ilişkisi üzerinden yargılanacağını ifade etti.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Papa Francis, Papa, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Papa Francis: Covid-19, cezaevlerinde büyük bir felakete yol açabilir - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Haberler
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haberler
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
104 yaşında! Yıllar önce İspanyol gribini, şimdi de koronayı yendi Haberler
104 yaşında! Yıllar önce İspanyol gribini, şimdi de koronayı yendi
Virüs sadece 9 ülkeye sıçramadı! İşte o ülkeler ve korunma yolları Haberler
Virüs sadece 9 ülkeye sıçramadı! İşte o ülkeler ve korunma yolları
İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı Haberler
İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Dünya Haberleri

14:10: İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "ABD'den asla yardım istemeyiz" - Haberler 14:09: Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Haberler 14:07: Tekirdağ'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi - Haberler 14:05: Başkale'de konteyner kente yerleşim başladı - Haberler 14:04: Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı - Haberler 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 12:03: Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler - Haberler 11:52: Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki kadın, bu kez de beyin kanaması geçirdi - Haberler 11:51: Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok - Haberler 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin