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Papa francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi

Papa Francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdiVatikan, (DHA)- Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret etmek için bulunduğu Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki gösterdi.

01.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:17
Papa Francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi
, (DHA)- Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret etmek için bulunduğu Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki gösterdi. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluştu. Kendisini karşılamaya gelen ziyaretçilerle el sıkışan Papa Francis, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Papa Francis'in oldukça sinirlendiği görüldü.
Papa francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi

Papa Francis, Vatikan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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