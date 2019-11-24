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Papa Francis Hiroşima'da

Asya ziyareti çerçevesinde Japonya'da bulunan Papa Francis, atom bombası kurbanı olan Hiroşima şehrinde nükleer silahsızlanma çağrısını yineledi.

24.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:53Papa Francis Hiroşima'da
Asya ziyareti çerçevesinde 'da bulunan Papa Francis, atom bombası kurbanı olan Hiroşima şehrinde nükleer silahsızlanma çağrısını yineledi.

Asya ziyaretinin ilk ayağı olan Tayland'dan dün Japonya'ya gelen Papa Francis, bugün sabah saatlerinde atom bombasının hedefi olan Nagasaki şehrine yaptığı ziyaretin ardından, atom bombası kurbanı bir diğer Japon şehri olan Hiroşima'ya gitti. Sabah Nagasaki'den dünyaya yaptığı nükleer silahsızlanma çağrısını Hiroşima'da bir kez daha yineleyen Papa Francis, gerçek barışın ancak silahsız bir barış olacağını söyledi. Papa Francis, nükleer silah kullanımının suç olduğunu da sözlerine ekledi.

"Kendime görev bildim"

Japonya'ya bir barış elçisi olarak gelmeyi kendisine verilmiş bir görev gibi hissettiğini ifade eden Francis, "Nükleer enerjinin savaş amacıyla kullanılmasının, bugün her zamankinden daha fazla, sadece insan onuruna karşı değil, ortak evimizin geleceğine karşı da suç olduğunu bir kez daha ilan etmek istiyorum" diye konuştu. Nükleer enerjinin savaş amacıyla kullanılmasını "ahlaksız" olarak niteleyen Papa Francis, "Çatışmaların çözümü için meşru bir başvuru aracı olarak nükleer savaş tehdidini sürekli gündemde tutarak, nasıl barışı gerçekleştirebiliriz" diye konuştu. Francis, gerçek bir barışın ancak silahsız bir barış olabileceğini de sözlerine ekledi. - TOKYO

Papa Francis, Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

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