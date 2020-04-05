Katolik Hristiyan dünyasının dini lideri Papa Francis, 'Kutsal Hafta' duasını kapalı kapılar ardında yaptı. Koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği İtalya'da Papa, duasını St Peter Bazilikasında yaptı.

Her yıl binlerce kişinin ellerinde zeytin dallarıyla St Peter Meydanı'da katıldığı 'Kutsal Hafta' seremonisi, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle halkın katılımı olmadan sadece Papa Francis'in duasıyla açıldı. St. Peter Bazilikasında Papa Francis tarafından yapılan duaya, çok az sayıda rahip ve rahibe katıldı. İtalya'da 124 bin 632 koronavirüs vakası bulunurken virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi. Koronavirüsten iyileşen kişi sayısı ise 20 bin 996 oldu.

Kaynak: DHA