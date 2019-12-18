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Papa Francis taciz vakalarının soruşturulmasını engelleyen 'papalık sırrı'nı feshetti

Papa Francis rahiplerin seks ve taciz skandallarının emniyet güçlerince araştırılmasını ve soruşturulmasını engelleyen ve bu sebeple pedofilleri koruduğu, kurbanları suskunluğa zorladığı düşünülen 'Papalık Sırları'nı feshettiğini duyurdu

18.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:25Papa Francis taciz vakalarının soruşturulmasını engelleyen 'papalık sırrı'nı feshetti
Papa Francis rahiplerin seks ve taciz skandallarının emniyet güçlerince araştırılmasını ve soruşturulmasını engelleyen ve bu sebeple pedofilleri koruduğu, kurbanları suskunluğa zorladığı düşünülen 'Papalık Sırları'nı feshettiğini duyurdu.

Francis tarafından hazırlanan yeni kararnamesinde papalığa ait sırların kilisenin güvenliği, bütünlüğü ve mahremiyetini sağlamak adına var olmaya devam edeceği ancak taciz skandallarının ve iddialarının artık bu çerçeve içerisinde yer almayacağı belirtiliyor.
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Papa Francis, Vatikan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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