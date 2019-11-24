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Papa Francis'ten dünyaya nükleer silahsızlanma çağrısı

Japonya'yı ziyaret eden Papa Francis, atom bombası kurbanı Nagasaki şehrinden dünyaya seslenerek, nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.

24.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:23Papa Francis'ten dünyaya nükleer silahsızlanma çağrısı
Japonya'yı ziyaret eden Papa Francis, atom bombası kurbanı Nagasaki şehrinden dünyaya seslenerek, nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.

Asya seyahatinin ilk durağı olan Tayland'tan dün Japonya'ya gelen Papa Francis, bugün sabah saatlerinde atom bombası kurbanı olan Nagasaki şehrini ziyaret etti. Papa Francis, 74 yıl önce atom bombasının atıldığı yer olan Barış Parkı'ndan dünyaya seslendi. "Burası, insanların birbirine verebilecekleri acı ve dehşetin derinden farkında olmamızı sağlıyor" ifadelerini kullanan Francis, dünya liderlerini nükleer silahsızlanma konusunda sorumluluk almaya davet etti. "Nükleer silahları olmayan bir dünyanın mümkün ve gerekli olduğuna inanan biri olarak, politik liderlerden bu silahların bizi şu anki ulusal ve uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerden koruyamayacaklarını unutmamalarını istiyorum" diyen Francis, "Nükleer silahların yayılımının yıkıcı etkilerini, özellikle insani ve çevresel açıdan düşünmek ve nükleer doktrinlerin neden olduğu korku, güvensizlik ve düşmanlık ortamının gelişmesini reddetmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Barış Parkı'ndaki konuşmasının ardından Papa Francis, Nagasaki'deki bir beyzbol stadyumunda kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Hiroşima'ya gidecek

Nagasaki ziyaretinin ardından atom bombası atılan diğer bir şehir olan Hiroşima'ya gitmesi beklenen Papa Francis'in, nükleer silah karşıtı mesajını burada da yinelemesinin ardından akşam saatlerinde Tokyo'ya dönmesi bekleniyor. - TOKYO

Papa Francis, Güncel

Kaynak: İHA

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