Papa Francis'ten Paskalya mesajı: Fakir ülkelerin borçlarını silin, çatışmalara son verin | Video
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Covid-19 salgını yüzünden fakir ülkelerin borçlarının silinmesi, çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edilmesi ve bazı ülkelere uygulanan uluslararası yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu.
12.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:09
Paskalya bayramı dolayısıyla, Katolik alemine seslenen Papa Francis, bütün dünya ülkelerinin salgına karşı dayanışma içinde olmasını istedi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Papa Francis, Paskalya, Dünya