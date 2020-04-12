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Papa Francis'ten Paskalya mesajı: Fakir ülkelerin borçlarını silin, çatışmalara son verin | Video

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Covid-19 salgını yüzünden fakir ülkelerin borçlarının silinmesi, çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edilmesi ve bazı ülkelere uygulanan uluslararası yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu.

12.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:09
Papa Francis'ten Paskalya mesajı: Fakir ülkelerin borçlarını silin, çatışmalara son verin | Video
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Covid-19 salgını yüzünden fakir ülkelerin borçlarının silinmesi, çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edilmesi ve bazı ülkelere uygulanan uluslararası yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Paskalya bayramı dolayısıyla, Katolik alemine seslenen Papa Francis, bütün dünya ülkelerinin salgına karşı dayanışma içinde olmasını istedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Papa Francis, Paskalya, Dünya
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