Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından Mali Müfettişi'ni değiştirdi

Papa Francis, Vatikan
'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından görev süresini yenilemediği Maliye Teftiş Müdürü'nün halefini seçti. 40 yıl boyunca İtalya Merkez Bankası'nda çeşitli kademelerde görev alan Carmelo Barbagallo, 5 yıllık görev süresini dolduran İsviçreli Rene Bruelhart'ın yerine göreve getirildi.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, bir hafta önce 5 yıllık görev süresi sonra eren Rene Bruelhart'tan boşalan Mali Teftiş Müdürlüğü görevine İtalya Merkez Bankası'nın finans ve bankacılık denetim direktörü Carmelo Barbagallo'yu getirdi.