Papa Franciscus, Kovid-19 salgınının sona ermesi için dua etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti.Papa, genellikle Noel ve Paskalya yortularının ardından yaptığı "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşmasını, bu sefer dünyayı sarsan Kovid-19 salgınının bir an önce bitmesi için Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda tek başına gerçekleştirdiği duanın ardından gerçekleştirdi.Katoliklerin ruhani lideri, Tanrı'dan içinde bulundukları acı durumu görmesini ve kalplerini umutla doldurmasını dilerken; birliktelik vurgusu yaptı.Papa Franciscus, "Hepimiz bu gemideyiz. Hepimiz kırılgan ve yönünü kaybetmiş durumdayız ama aynı zamanda birbirimiz için önemli ve gerekliyiz. Bununla yüzleşmek için birlikte kürek çekmeye çağrıldık." ifadelerini kullandı.Dalgalı bir denizde olduklarını ifade eden Papa, "Rab, bizi fırtınanın merhametine bırakma." dedi.Papa Franciscus, sağlık çalışanları için de dua etti.İtalya Cumhurbaşkanı da ulusa seslendiİtalya'da 5 haftadır devam eden yeni tip koronavirüs acil durumunda, bugün 969 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken; bu sayı, "bir günde kaydedilen en yüksek sayı" oldu.Toplamda 9 bin 134 kişinin öldüğü ve 86 bin 498 kişiye Kovid-19'un bulaştığı ülkede, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da bu akşam ulusa sesleniş konuşması yaptı.Mattarella, konuşmasında "Asla unutamayacağımız görüntüler gördük. Tarihimizin en üzücü sayfalarından birini yaşıyoruz." dedi."Bu krizde, en yüksek bedeli ödüyoruz. Özellikle de yaşlılarımız" diyen Mattarella, ülke genelinde alınan önlemlerin etkisini göstermeye başladığını belirtti.Avrupa'yı da uyaran Mattarella, AB'nin girişimlerinin kaçınılmaz olduğunu ve bunların geç olmadan yapılması gerektiğini söyledi.Mattarella, Kovid-19 acil krizinden hep birlikte çıkabileceklerini, bir an önce bu acil durumdan sonrasını düşünmeleri gerektiğini ifade ederek, sağlık çalışanlarına da gösterdikleri çaba dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA