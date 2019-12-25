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Papa geleneksel Noel mesajında göçmen sorununa da değindi Açıklaması

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, uluslararası topluma savaşın yıktığı Suriye ve Orta Doğu'da barış ve güvenliği sağlama çağrısında bulundu.

25.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:18 Papa geleneksel Noel mesajında göçmen sorununa da değindi Açıklaması
Katolik dünyasının ruhani lideri Franciscus, uluslararası topluma savaşın yıktığı ve Orta Doğu'da barış ve güvenliği sağlama çağrısında bulundu.
Papa Franciscus, ayininin ertesindeki geleneksel Noel mesajı "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşmasını, Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nın aynı ismi taşıyan meydanına bakan locasından yaptı.
Papa, Noel'in ve yeni yılın, son on yıldır toprakları düşmanlıklara sahne olan Suriye halkına huzur getirmesini diledi.
Lübnan'daki olaylara değinen Papa, desteğini belirttiği Lübnan halkının içinde bulunduğu krizden "uyumlu bir arada yaşama" taahhüdünü yeniden keşfederek çıkabileceğini ifade etti.
Hazreti İsa'nın doğduğu kutsal toprakların barış, güvenlik ve refah beklentisi içinde olduğunu dile getiren Papa, toplumsal gerilimlerin yaşandığı Irak'ı, özellikle de ciddi insani krizden geçen Yemen'i ve Yemenli çocukları düşündüğünü söyledi.
Papa, ayrıca göçmenler için dua ettiğini belirterek, "Onları, mezarları haline gelen çöllere ve denizlere gitmeye zorlamak, adaletsizliktir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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