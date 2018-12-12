Papa, İki Tacizci Kardinali C-9 Üyeliğinden Çıkardı

Papa
Francis, kendisine reformlar konusunda tavsiyelerde bulunan 9 kişilik C-9 konseyinin iki üyesini, haklarında taciz davaları olması sebebiyle görevlerinden uzaklaştırdı. Hristiyan dininin Katolik mezhebinin lideri kabul edilen Papa Francis, kendisine reformlar konusunda tavsiyelerde bulunan 9 kişilik C-9 konseyindeki iki kardinali görevlerinden uzaklaştırdı. Gerekçe olarak ise Şilili Kardinal Francisco Javier Errzuriz ve Avustralyalı Kardinal George Pell hakkındaki soruşturmaları gösterildi.
PELL AYNI ZAMANDA, VATİKAN'IN HAZİNEDAR'I Avustralya polisi, 2017 yılında Katolik Kilisesi'nin ülkedeki en üst düzey ismi olan Kardinal George Pell'e cinsel taciz suçlamalarını yöneltti. Papa, Pell'e kendisini aklaması için 18 aylık süre tanıdı. Ama Pell, bu süreçte Vatikan
'a olumlu bir dönüş yapmadı. Aynı zamanda Vatikan Hazinedar'ı da olan Pell'in görev süresinin gelecek yıl Şubat ayında sona ereceği açıklandı.
ERRZURİZ, TACİZLERİ ÖRTBAS ETMEKLE SUÇLANIYOR C9'daki yerini kaybeden bir başka isim de Şilili kardinal Francisco Javier Errzuriz oldu. Şilili cinsel istismar mağdurları ise Kardinal Errzuriz'i başka tacizleri örtbas etmekle suçluyor. Her iki kardinal de haklarında yapılan suçlamaları reddediyor.
(İHA)
Papa
12 Aralık 2018 Çarşamba 23:46