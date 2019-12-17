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Papa, tacizle suçlanan başpiskoposun istifasını kabul etti

Vatikan'ın cinsel tacizle suçlanan Paris Büyükelçisi Başpikopos Luigi Ventura'nın istifası, Papa Francis tarafından kabul edildi.

17.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:30Papa, tacizle suçlanan başpiskoposun istifasını kabul etti
'ın cinsel tacizle suçlanan Büyükelçisi Başpikopos Luigi Ventura'nın istifası, Papa Francis tarafından kabul edildi.

Papa Francis, Vatikan'ın cinsel tacizle suçlanan Paris Büyükelçisi Başpikopos Luigi Ventura'nın istifasını kabul etti. Geçtiğimiz hafta Başpikopos Luigi Ventura, tüm piskoposların istifalarını papaya sunmak zorunda olduğu 75. yaşını doldurduğu gerekçesiyle istifasını sunmuştu.

Öte yandan Fransız yetkililer, Paris Belediye binasında görev yapan bir memurun, kendisini taciz ettiğini ifade etmesinin ardından Ocak ayında Ventura için soruşturma başlatmıştı. Vatikan, Temmuz ayında Luigi Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığını kaldırarak savcılar tarafından sorgulanmasının önünü açmıştı. - VATIKAN

Papa Francis, Vatikan, Paris, Güncel

Kaynak: İHA

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