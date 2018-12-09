Papa, Türk Doktorun İyileştirdiği Ukraynalı Çocuğu Kabul Edecek

09 Aralık 2018 Pazar 11:03



09 Aralık 2018 Pazar 11:03

Papa, Türk doktorun iyileştirdiği Ukraynalı çocuğu kabul edecekUkrayna'da omurilik tümörü teşhisi konularak ameliyat edilen 4 buçuk yaşındaki çocuk, Türkiye'de hayat bulduİstanbul'da Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak tarafından ameliyat edilen minik çocuk, destekle yürümeye başladıİSTANBUL - Ukrayna'da omurilik tümörü teşhisi konularak ameliyat edilen ancak felç kalan 4 buçuk yaşındaki çocuk için ülke genelinde kampanya başlatıldı. Tedavisi için Vatikan'ın da yardım topladığı Ukraynalı Vladyslav, Türkiye'de hayat buldu. Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak tarafından ameliyat edilen minik çocuk, destekle yürümeye başladı. Omurilik tümöründen tamamen kurtulan minik çocuk, önümüzdeki günlerde Vatikan'a giderek Papa ile görüşecek. Ukrayna'da yaşayan 4 buçuk yaşındaki Vladyslav Cyhybuk'a omurilik tümörü teşhisi konuldu. Ukrayna'da ameliyat edilen ancak omuriliğindeki tümör tam olarak çıkarılamadığı için felç olan minik çocuk için ülke seferber oldu. Ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına Vatikan da destek verdi. Ukraynalı minik çocuğun annesi, televizyonda Prof. Dr. Serdar Baki Abyarak'ın gerçekleştirdiği başarılı bir omurilik tümörü ameliyatı haberini izleyince hareket geçti. Çocuğunu alarak Türkiye'ye gelen Ukraynalı anne Prof. Dr. Albayrak'a ulaştı.Florya da bulunan VM Medical Park Florya hastanesinde görev yapan Prof. Dr. Albayrak İstanbul'da küçük çocuğu başarılı bir şekilde ameliyat etti ve tümörü tamamen bulunduğu yerden çıkarttı. Ameliyat öncesinde felç olan küçük çocuk ameliyat sonrasında ise destekle yürümeye başladı ve tümör ek tedaviye gerek kalmadan tamamen ortadan kayboldu.Minik çocuğun iyileşmesi ülkesinde de coşkuyla karşılandı. Ukraynalı çocuğun tedavi masraflarını toplanan yardımlarla karşılayan Vatikan da, Papa'nın minik Vladyslav ile 12 Aralık'ta bizzat görüşeceğini duyurdu.Çocuğun ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak zor bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuk Ukrayna'da yaygın omurilik tümöründen ameliyat ediliyor. Ancak tümör tam olarak çıkmıyor. Bize ulaşıldı biz burada ameliyatını gerçekleştirdik ve tümörü tamamen çıkarıldı. Sonrasında da iyi haber olarak ek tedaviye gerek kalmadı. Tümör tamamen ortadan kaybolduğunu izledik kontrol MR'larında. Felç durumu da giderek iyileşti ve destekle yürümeye başladı" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin tıp alanında bir merkez haline gelmeye başladığını vurgulayan Albayrak, "Hem teknoloji anlamında hem de hekimlik tecrübesi anlamında bir merkez haline geliyor ülkemiz. Bana çevre ülkelerden çok fazla hasta geliyor. Teknolojik üstünlüklerimiz ve hekimlik tecrübelerimiz değerlendiriyoruz. Bu hasta da en çok sevindiğimiz nokta hem tümörün tamamen ortadan kalkması hem de tümörün Ukrayna da söylenenden daha iyi bir karakterde olması" diye konuştu.Minik çocuğun tedavi masraflarının Vatikan tarafından karşılandığını söyleyen Albayrak, 12 Aralık'da çocucuğun Papa ile görüşeceğini anlattı.