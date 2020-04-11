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Papağan için biriktirdikleri parayı ihtiyaç sahipleri ekmek alsın diye bağışladılar

Samsun'da ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için başlatılan kampanyaya papağan için biriktirdikleri parayla destek olan 7 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, görenleri duygulandırdı.

11.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:32
Papağan için biriktirdikleri parayı ihtiyaç sahipleri ekmek alsın diye bağışladılar
Samsun 'da ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için başlatılan kampanyaya papağan için biriktirdikleri parayla destek olan 7 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, görenleri duygulandırdı.

Samsun İli ve İlkadım Muhtarlar Derneği, El Veren İnsanlar Derneği (ELVİNDER) ve Mutluluğun Kanatları Derneği iş birliğinde ihtiyaç sahibi aileler için başlatılan "Bir ekmek de benden olsun" kampanyasına Caner ve Taner isimli kardeşler de destek oldu.

Bir süredir papağan almak için kumbaralarında para biriktiren kardeşler biriktirdikleri yaklaşık 30 TL'yi ihtiyaç sahibi aileler ekmek alabilsin diye bağışladı. Kendi küçük gönlü büyük kardeşler, "Papağan almak için biriktiriyorduk. Korona virüsü gelince bağış yapmayı düşündük. Yaşlılar, ihtiyaç sahipleri, borcu olanlar, işten çıkarılanlar bizi çok etkiledi. Bağış yapmak için illa zengin olmak gerekmiyor. 5 kuruş bile bağış yapabiliriz. Gönlümüzün zengin olması yeter. Biz bize yeteriz Türkiyem" dedi.

Bağışı kabul ederken çok duygulandığını belirten Derebahçe Mahallesi Muhtarı Sabiha Demirci ise, "7 ve 8 yaşındaki mahalle sakinimizin oğulları kumbarasını boşaltıp da göndermişler. Kampanyamıza küçük çocuklarımızın da katkı sağlaması beni çok duygulandırdı. Biz bu kampanyada yerel fırın ve yerel bakkallarımıza gittik anlaşmalar yaptık bize yardım yapmak isteyen gelen insanları size yönlendireceğiz dedik bize verdikleri paket fiyatlarını hayırseverlerin oralara ödemelerini sağlıyoruz. Oradan da gidip ihtiyaçlı olan insanlar paketlerini alıyorlar. Bir tür aracılık hizmeti yapıyoruz ama doğru insanları birbirleriyle buluşturuyoruz. Mahallelerimizdeki fırınlarla görüştük. Ekmeği 90 kuruşa veriyorlar. 90 TL'ye bir ailenin bir aylık ekmek parası karşılanmış oluyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İlkadım, Samsun, Yaşam
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