14.07.2019 16:16
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Papağana dondurma şakası gülümsetti

Papağana dondurma şakası gülümsetti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 'Şakir' isimli papağanın, dondurmacının demir çubukla uzattığı dondurmayı alıp, yemeye çalıştığı anların videosu, izleyenleri gülümsetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 'Şakir' isimli papağanın, dondurmacının demir çubukla uzattığı dondurmayı alıp, yemeye çalıştığı anların videosu, izleyenleri gülümsetti.
Mustafa Kıvılcım (16), dün 'Şakir' isimli papağanıyla birlikte travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye gitti. Papağanıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi gezen Kıvılcım, daha sonra buradaki kafede oturdu. Bu sırada papağan 'Şakir', sahibinden ayrılarak, dondurma standının önüne gitti. Papağanı fark eden dondurmacı, Maraş dondurmasını külahıyla papağana uzattı; ancak daha sonra çekti. 'Şakir' ise gagası ve pençeleri ile dondurmayı yakalamaya çalıştı. Papağan, birkaç denemenin ardından yere düşen külahı gagasıyla parçaladı. Bunun üzerine yanına gelen dondurmacı, papağana eliyle dondurma yedirdi. Bu anlar ise Mustafa Kıvılcım tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler, izleyenleri gülümsetti.


- Denizli
Kaynak: DHA
Pamukkale, Denizli, Güncel

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