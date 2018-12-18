Papağana İşkence Ettiği Görüntüleriyle Tepki Toplayan Murat Özdemir İstanbul Adliyesi'ne Getirildi

Papağana işkence ettiği görüntüleriyle tepki toplayan Murat Özdemir İstanbul Adliyesi
'ne getirildi
İSTANBUL - Papağana işkence ettiği görüntüleriyle tepki toplayan ve polis tarafından gözaltına alınan Murat Özdemir İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altıda adliyeye getirilen Özdemir, gazetecilere "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı" dedi. Kelepçeli olarak adliyeye giriş yaptığı gözlenen Özdemir'in savcıya ifade vermesi bekleniyor.
Polis,İstanbul Adliyesi
Kaynak: İHA