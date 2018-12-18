Papağana İşkence Uygulayan MasterChef Murat Özdemir'in İfadesi Ortaya Çıktı

MasterChef isimli yarışma programından diskalifiye edilen ve bir papağana yaptığı akılalmaz işkenceyi Instagram'ında yayınladıktan sonra Türkiye'nin gündemine oturan Murat Özdemir'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde yarışmadan haksız yere elendiğini belirten Özdemir, işkence görüntüleri için "Alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabından evindeki papağana işkence ettiği görüntüleri paylaşan Masterchef yarışmacısından diskalifiye olan Murat Özdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı gözaltı talimatı vermiş ve dün akşam Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınmıştı.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM"

Bugün işlemlerin ardından serbest bırakılan ancak savcılığıyla talimatıyla 5 dakika içinde yeniden gözaltına alınan Özdemir, ilk ifadesinde "Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim. Alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum." dedi.

"PAPAĞANA İŞKENCE YAPMADIM"

Yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbulAdliyesine getirilen Özdemir, gazetecilere "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı" dedi. Kelepçeli olarak adliyeye giriş yaptığı gözlenen Özdemir'in savcıya ifade vermesi bekleniyor.

ÜNLÜ İSİMLER HAREKETE GEÇTİ

Özdemir'in kısa sürede yayılan videosuna ünlü isimler de tepkisiz kalmadı. Birçok ünlü İstanbul Emniyeti'ni etiketleyerek Özdemir'in gerekli cezayı alması için birlik oldu.