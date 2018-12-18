18 Aralık 2018, 00:55
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Papağana İşkence Yapan Murat Özdemir Gözaltına Alındı

Papağana işkence yapan Murat Özdemir gözaltına alındıİSTANBUL - Katıldığı TV programında diskalifiye olan Murat Özdemir'in, papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabında paylaşması tepkilere neden oldu.

Papağana işkence yapan Murat Özdemir gözaltına alındı

İSTANBUL - Katıldığı TV programında diskalifiye olan Murat Özdemir'in, papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabında paylaşması tepkilere neden oldu. Kan donduran görüntülerin ardından Murat Özdemir gözaltına alınırken, papağan ise güvence altına alındı.
Katıldığı TV programından jüri üyeleri tarafından diskalifiye edilen Murat Özdemir'in bir papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medyada paylaşması infiale neden oldu. Kısa sürede yayılarak vatandaşların tepkisine yol açan video sonrasında Beşiktaş İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler Murat Özdemir'i Ortaköy'de bulunan evinde gözaltına alırken, papağana ise Tarım İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. TV
Kaynak: İHA

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