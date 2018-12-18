18 Aralık 2018, 07:51
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Papağana İşkence Yapan Murat Özdemir'in 5-6 Suçtan Sabıkası Olduğu Ortaya Çıktı

Papağana işkence yapan TV8 yarışmacısı Murat Özdemir'in suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi 5-6 suçtan sabıkası var.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranında yayınlanan MasterChef programından diskalifiye olan Murat Özdemir, papağana işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alındı.

5-6 SUÇTAN SABIKASI VAR

Suç makinası olduğu ortaya çıkan Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi en az 5-6 suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulaması' kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.

SON SKANDALI İNFİALE SEBEP OLDU

İşkenceci Özdemir'in sosyal medyada infial yaratan görüntüleri üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulunmuştu.

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Acun Ilıcalı

YORUMLAR (10)
SÜTTEN ÇIKMA AKKAŞIK: Sabıkası olan medyaya çıkamaz diye birşeymi var. Öyleyse eğer Sanatçılardan hapise girip çıkan var, siyasetçilerden hapise girip çıkan bir sürü insan var. . . Onlarıda dışlayın hatta sınır dışı edin. Boş konuşuyorsunuz. . .
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...?: Adamı reyting medyası bir kere diline doladı kolay bırakmaz telefonlara bile mesaj olarak atılıyor. Bu suçtan fazla ceza almaz ama daha çok medya harcı olur. Medyanın da umurunda değil bir insan harcanmış harcanmamış ailesi zor duruma düşmüş. Aile bakanlığı bu adamı psikolojik yönden tedavi ettirmeli. Psikolojik rahatsızlıklar sadece kişiye değil topluma da zarar verdiğinden ücretsiz tedaviier verilmeli.
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MİSAFİR: bunları ekranlara reyting için getirenlere lanet olsun
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VATANDAŞ GÖZLEMİ: Reklam kokan hareketler bunlar
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SİBEL: Uyuşturucu kullanan Ehliyet vermiyorlar ama bu şahıs tv lerde masterchef programında vay vay vay
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