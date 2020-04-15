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Papağandan "Evde kal" çağrısı

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş'ın 'Paşa' isimli papağanının, "Evde kal" çağrısı yaptığı video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

15.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:30
Papağandan
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş'ın 'Paşa' isimli papağanının, "Evde kal" çağrısı yaptığı video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Dr. Akbaş'ın korona virüs için yazıp söylediği şarkı da 100 bine yakın izlendi.

Dünya korona virüsle mücadele ederken, hastalıktan korunmanın en önemli yolunun ise kişilerin kendisini izole etmesi yani evde kalması gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Birçok yetkili "Evde kal" çağrısı yaparken, sıra dışı evde kal çağrıları da oldukça dikkat çekiyor.

Doç. Dr. Hayati Akbaş, papağanının "Evde kal" diye seslendiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen video beğeni ve yorum yağmuruna uğradı. Ayrıca korona virüse söz yazıp, saz eşliğinde seslendiren Akbaş'ın videosu da 100 bine yakın kişi tarafından izlendi.

Papağan 'Paşa'dan 'Evde Kal' çağrısı

Dr. Akbaş, papağanının evde kal çağrısını, "Bazı takipçilerim tanıyor Paşa'yı. Zaman zaman mesajlarını buradan iletiyor herkese. Bu sabah biraz sohbet ettik bu korona meselesi üzerine Paşa ile. Bu önemli konuda bizlere Samsun'a, Türkiye'ye ve hatta dünyaya mesajın nedir dedim. Bu konuda çok uzun uzun konuşup papağan gibi kafanızı şişirmek istemiyorum dedi. Sadece bir şey söyleyeceğim ve lütfen bu söylediğim şeye uyun dedi. ve kendine has tarzı ile 'Evde kal' dedi. Teşekkürler Paşa, elçiye zeval olmaz dedim" notuyla paylaşımda bulundu.

Koronadan Korkma Tedbir Al isimli şarkı yazıp, söyledi

Yazdığı şarkı hakkında da yorumda bulunan Akbaş, "Bazı takipçilerim hocam korona ile ilgili sizin vereceğiniz mesajda önemli mesajınızı bekliyoruz dediler. Tabii ki herkes gibi benim de mesajım olmalı elbette dedim. Hemen bir beste yapmaya karar verdim. Öyle bir beste yapmalıydım ki hem çok basit ve anlaşılır olmalı hem de dillere takılan bir beste olmalı dedim. İşte bu düşünceler ile 'Koronadan Korkma Tedbir Al' isimli bestemi yaptım ve alelacele bir klip çekerek takipçilerimin ilgisine sundum. Elbette eksiklerimiz kusurlarımız olabilir. Önemli olan, yapılması gerekenin korona virüsünden korkmak, paniklemek değil tam tersine yetkililerin uyarılarına kulak vermektir. Önemli olanın tedbir almak olduğu mesajını farklı bir tarzda topluma vermek istedim" dedi.

Şarkı sözleri beğeni topladı

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş'ın "Koronadan Korkma Tedbir Al" isimli şarkısının sözleri ise şöyle:

"Koronadan korkma tedbir al/ Sokağa çıkma evde kal/ Koronadan korkma tedbir al/ Sokağa çıkma evde kal/ Korona, korona, korona.../ Tedbirliyiz biz sana/ Korona, korona, korona.../ Tedbirliyiz biz sana." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Hayati Akbaş, Evde Kal, Güncel
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