Papağanlarıyla Oy Kullandı

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde restoran sahibi Mehmet Kıvılcım, 'Alex' ve 'Cafer' isimli papağanlarıyla oyunu kullandı. Şaşkın bakışlar arasında okuldaki sandığına gelen Kıvılcım'ın oyunun bulunduğu zarfı ise papağanı taşıdı.Pamukkale Mahallesi'nde restoran sahibi Mehmet Kıvılcım, yerel seçimlerde oyunu papağanlarıyla birlikte kullandı. Mehmet Kıvılcım, 'Alex' ve 'Cafer' isimli iki papağıyla, Şehit Mustafa Uygun İlkokulu'na geldi. Diğer seçmenlerin şaşkın bakışları arasında okulun 1'nci katındaki 2259 numaralı sandığa giden Kıvılcım, omzundaki papağanlarıyla sandık kurulunun önüne geldi. Ardından oy pusulalarını alan Kıvılcım, papağanlarıyla birlikte kabinde oyunu kullanıp zarfa koydu. Zarfı ise sandığa kadar, 'Alex' ağzında taşıdı. Daha sona Kıvılcım, oyunu sandığa attı. Mehmet Kıvılcım, papağanlarıyla birlikte demokrasi şenliği yaratmak istediğini belirterek, "Alex iki yaşında. Cafer ise 7 yaşında. Her yere onlarla birlikte gidiyorum. Seçime de onlarla birlikte geldim. Demokrasi şenliği yaratmak istedim. Papağanlarımla birlikte ben de oyumu kullandım" dedi. - Denizli