Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı neye iyi gelir?

Papatya çayının faydaları çok geniş bir kapsama sahiptir. Diyabetten adet ağrılarına, kemik erimesinden inflamasyona kadar bir çok alanda faydalı olan papatya çayı, kanser hücreleri üzerinde de olumlu etkileri olduğu biliniyor. Papatya çayı neye iyi gelir? Papatya çayının faydaları nedir? Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı ile ilgili merak ettiğiniz konuları emcek altına alıyoruz.

PAPATYA NEDİR?

Papatya , hoş kokulu, beyaz taç yapraklı Latince adı anthemis nobilis olan ve anavatanı Türkiye olan bitkidir. Papatyada tanen, flavon glikozitleri, azülen, terpenler ve bisabolol gibi etken maddeler bulunur. İçerdiği antoksidanlarla faydalı bir bitki olan papatya faydaları ile şifalı bir bitkidir. Papatya önemli bir yan etkisi olmayan ve yağı, çayı ve farklı şekilleri ile tüketilen bir itkidir.

PAPATYANIN FAYDALARI NELERDİR?

Antienflamatuar özellikleri ile cildi sıkılaştırma özelliği olan papatya, özellikle, üst solunum yolu ve bronşit hastalıkları, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda etkili bir çözümdür. Çay olarak tüketilebilen papatya, bitkisel ilaç formlarında tüketilmektedir. Kurutulmuş olarak iştah açıcı ve sindirim sistemini uyarıcı olarak kullanılabilen papatya faydaları arasında gastrit, safra kesesi ve ishal sorunlarına çözüm olmak da vardır.

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Yapılan araştırmalar papatya çayının adet kramplarını azalttığını ortaya koymuştur. Bu konu üzerine yapılan bir araştırmada bir grup kadın 1 ay boyunca düzenli olarak papatya çayı tüketmiş ve adet kramplarında belirgin bir azalma olduğu gözlemlenmiştir.

Papatya çayının faydaları üzerine yapılan bir başka araştırmada diyabet hastalarının şekerini düşürebilme etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Bu husus diyabet tedavisi için ana unsur olmamakla beraber destekleyici çözüm olarak tavsiye edilmektedir.

Papatya çayı faydaları arasında inflamasyonu azaltmak da vardır. Papatya çayı enfeksiyonla savaşır, iltihabı azaltabilecek kimyasallar içerir.

Papatya çayı hakkında yapılan araştırmalar, papatya çayının kanser hücrelerini hedef alabildiğini ve bu hücrelerin gelişmesini engelleyebildiğini ortaya koymuştur. Kadife çiçeği çayı ve papatya çiçeği çayının karşılaştırılması ile elde edilen bulgularda her iki çayında kanser tümörlerini hedef alabildiği gözlemlenmiştir. Ancak kadife çiçeği çayının daha başarılı sonuçlar aldığı da belirtilmiştir.

Papatya çayı

Papatya çayının faydaları arasında uykuya dalmaya ve rahatlamaya yardım etmek vardır. Klinik bir araştırmada hastaların papatya çayı ile daha rahat uykuya daldığı gözlemlenmiştir. Bazı araştırmacılar papatya çayının benzodiazepin vazifesi gördüğünü ve kaygıyı ve stresi azaltabileceğini ifade etmişlerdir.

Sindirim sistemi üzerinde faydalı olan papatya çayı, bulantı, kusma ve çeşitli sindir sorunları üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

Papatya çayının faydaları diş etleri üzerinde de etkisini gösterir ve diş etlerini korur. Bunun için 4 gram kır papatyasını 5 dakika kaynatın ve ılıyan papatya suyu ile dişlerinizi fırçalayın. Böylece diş etlerinizi daha sağlıklı olacak.

Papatya çayı sinüzite karşı da olumlu etkiye sahiptir. Tencerede papatya kaynatın ve buhar uygulaması yapın. Yüzünüzü buhara tutup nefes alıp verin. 5 dk yapmanız yeterlidir.

BAĞIŞIKLIK ARTIRIR

Eğer sık sık soğuk algınlığı veya grip geçiriyorsanız günlük olarak bir fincan veya iki papatya çayı içmenizden fayda olabilir.

YANIK VE SIYIRIKLARI İYİLEŞTİRİR

Papatya etkili bir bitki infüzyonu olarak değil, aynı zamanda topikal olarak da kullanılabilir. Mısırlılar, Romalılar ve Yunanlılar, papatya çiçeklerinden yapılmış merhemleri yaraları iyileştirmek için kullanırlarmış. Papatyayı çay olarak demleyin. Soğuduktan sonra çay suyunu yara veya sıyrıkların üzerine sürün.

KOYU RENK HALKALARI AZALTIR

Göz çevresindeki koyu renk halkalardan nefret ediyorsanız papatya çayı denemek isteyebilirsiniz. Çay iltihaplanmayı azaltır ve cildi sıkılaştırır, sizi yenilenmiş ve canlı bir görüntüye kavuşturur. İki çay torbasını ılık suya batırın ve beş dakika boyunca orada bırakın. Serinledikten sonra, yatıştırıcı bir sıkıştırma için onları gece gözlerinize yerleştirin.

CİLDİNİZİ PARLATIR

Yaş ilerledikçe cilt lekelenebilir. Pürüzlü lekeleri nemlendirmek ve yok etmek için papatya çayı kullanın. Sadece 2 papatya çayı ile 2 bardak su kaynatın. Bir kaba dökün ve yüzünüzü buhara dikkatlice yerleştirin. Tedaviyi yoğunlaştırmak için başınıza bir havlu koyun. Cildinizi iyileştirirken sizi de rahatlatacaktır.

AKNELERİ ÖNLER

Papatya, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan yararlı antioksidanlarla yüklüdür. Bu nedenle sivilceye yol açan bakterilerin önlenmesinde faydalı olmaktadır. Gözeneklerinizi temiz tutmak ve bakterileri yok etmek için haftada birkaç kez yukarıda belirtildiği gibi buhar yöntemini kullanın.

Papatya çayı faydaları

ŞİŞKİNLİK VE AĞRILARI AZALTIR

Aşırı kullanımdan veya yaralanmadan dolayı meydana gelen şişme çok acı vericidir. Ciddi yan etkilere neden olabilecek anti-inflamatuar ilaçlar almak yerine papatya çayı deneyin. Çay , vücudunuzun şişmesini azaltmak için çalışacak doğal anti-inflamatuar özelliklerle yüklüdür.

KAN ŞEKERİNİ VE DİYABET HASTALARINDAKİ HASARI AZALTIR

Araştırmaya göre, yemekten sonra bir fincan veya iki papatya çayı içmek, şeker hastalarının kan şekerini düşürme, görme, sinir ve böbrek hasar riskini azaltmanın etkili bir yoludur.

TİROİD VE MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTIR

Yunanistan'daki birçok kişi bitki çayı ve ağırlıklı olarak papatya çayı içiyor. Araştırmacılar, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Yunanistan'daki tiroid kanseri oranının Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Avrupa'da bulunandan çok daha düşük olduğunu keşfettiler. Haftada altı kez papatyayı çayı içen kişilerin tiroid kanseri gelişme olasılığı yüzde 70 daha düşük ve otuz yıldır çaydan düzenli tüketenler ise yüzde 80'den daha düşük risk altında.

Papatyada kereviz, meyveler ve maydanozda bulunan apigenin gibi flavonoidlerin anti-kanser potansiyeline katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Hayvan çalışmalarında apigeninin kanserli tümörleri küçülttüğü tespit edilmiştir. 2011 yılında yapılan bir araştırma, apigeninin meme kanseri olan sıçanlarda tümör oluşumunu geciktirdiğini göstermiştir. 2013 yılında yapılan bir başka çalışma da apigeninin meme kanseri hücrelerinin kendi ölümlerini durdurma kabiliyetlerini engellediğini ortaya koymuştur.

CİLT TAHRİŞİNİ AZALTIR

Güneş yanığı, kızarıklıklar, egzama ve böcek ısırıkları can sıkıcı ve acı verici olabilir. Papatya, antienflamatuar özelliklerinden dolayı ağrı ve tahrişi azaltabilir.

KAS SPAZMLARINI GİDERİR

Papatya çayı, kas spazmlarını sakinleştiren glisin seviyesi yükseltir. Glisin bilinen bir sinir gevşetici olup, aynı zamanda papatya çayını etkili bir kaygı ve stres yardımcısı haline getirir.

PAPATYA ÇAYININ DİĞER FAYDALARI

Romatizmaya iyi gelir.

Deri dökülmesine neden olan cilt hastalıklarını hafifletir.

Bağırsak sorunlarını azaltır.

Karaciğerin çalışmasına yardım eder.

Ağız iltihaplarına iyi gelir.

Krampları azaltır, kasları gevşetir.

Bel ve sırt ağrılarını azaltır.

Boğaz ağrılarına iyi gelir.

Migrene iyi gelir.

Kasları gevşetir.

Doğal antibiyotiktir.

Soğuk algınlığına ve gribe iyi gelir.

Diş sağlığını korur.

Hazımsızlığa iyi gelir.

Kan şekerini dengeler.

Uyku probleminin giderilmesine yardım eder.

Ateş düşürür.

Stresi azaltır.

Zayıflamaya yardım eder.

Mikroplarla savaşır.

Ülser ağrılarını giderir.

PAPATYA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Papatya çayını hazırlamak oldukça pratik bir işlemdir. Kaynamış suya bir tatlı kaşığı papatya atın. 10 dakika demlenmesini bekleyin. Sonra karışımı süzüp içebilirsiniz. Tatlandırıcı olarak limon kullanabilirsiniz. Tüketim miktarı olarak günde 2-3 fincan tavsiye edilir.

Papatya

PAPATYA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Papatya sadece çay olarak değil, yağı ve suyu ile de sağlık için alternatifler sunuyor.

Papatya yağı: Günlük olarak papatya yağı kullandığınızda cildiniz yumuşak ve pürüzsüz hale gelir. Uygulama için bir çay kaşığı papatya yağını pamukla cildinize uygulayın. Yarım saat bekledikten sonra cildinizi durulayın.

Papatya suyu: Papatya suyu saçlara iyi gelir. 2 avuç kuru papatyayı bir litre suyun içinde kaynatın. Sonra soğutun. Karışımı süzün ve saçınıza uygulayıp güneşin altında oturun. Bunu yaptığınızda saçınızın rengini doğal yollarla açmış olacaksınız.

PAPATYA ÇAYI HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, mevsim değişimlerine bağlı olarak yaşanan sürekli yorgunluk, kendini depresyonda hissetme hali ile gribal enfeksiyonlara karşı "mutlu eden yiyecekler" ve çorba ile bitki çayları tüketilmesi önerisinde bulundu.

Elmacıoğlu, "Sonbahar mevsiminde hava sıcaklıklarının azalması ile kişilerde yorgunluk hissi, depresyonda hissetme hali yaygın görülüyor. Ayrıca gribal enfeksiyonlara karşıda vücut direnci azalır. Bu nedenle insanların kendini mutlu eden yiyecekler ile çorba ve bitki çaylarını tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Bahar aylarında özellikle bitter çikolata, portakal, muz, ceviz, somon, yeşil yapraklı sebzeler, havuç, tarçın, zencefil, mandalina, portakal tüketimine ağırlık verilmelidir. Ayrıca gribal enfeksiyonlardan korunmak için adaçayı, papatya çayı, ıhlamur, kuşburnu, zencefilli tarçınlı ballı ve limonlu çay tüketilmesi önemlidir. Bunların yanında sebze çorbalarının tüketilmesini de tavsiye ediyoruz." " dedi.

Adana'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, papatya çayı içerek 'panik atak' gibi psikolojik sorunlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Göğüs ağrısı, çarpıntı, terleme ve nefes darlığı gibi belirtiler yüzünden kalp krizi ile karıştırılabilen panik atağın şiddetinin 10 dakika içinde en yoğun düzeye geldiğini belirten Dr. Erdem Önder, atağın kişiye göre 30-45 dakikada içinde kendiliğinden geçtiğini kaydetti. Dr. Sönmez, "Toplumda yüzde 3-4 oranında görülen panik bozukluk, genellikle 20-35 yaş arasında başlamaktadır" dedi.

Panik atağın tedavi yöntemlerinden bahseden Dr. Sönmez, şunları söyledi: "Panik bozuklukta ilaç tedavisi ve psikoterapi birlikte uygulanmaktadır. İlaç kullanmak istemeyen hastalarımız, bitkisel yöntemlere de başvurabilir. Psikoterapiyle birlikte uygulanacak bitkisel tedavi yöntemleriyle olumlu sonuçlar alınabilir. Papatya çayı, rahatlatıcı etkisi sayesinde panik atak sorununun en az seviyeye çekilmesine yardımcı olacaktır. Yüksek düzeyde etki seviyesi bulunan papatya çayı günde üç fincan içilmeli."