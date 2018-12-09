09 Aralık 2018, 18:38
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Papatya: Kemal Özdeş'le Yarın Sözleşme İmzalayacağız

Papatya: Kemal Özdeş

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük için Kemal Özdeş'le prensip anlaşmasına vardı.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Bayram Bektaş'ın istifa kararının ardından bu teklifi kabul  ettiklerini hatırlattı. Bayram Bektaş'ın son derece düzgün bir insan olduğunu  kaydeden Papatya, "Adam gibi geldi, adam gibi gitti. Maalesef futbol böyle."  dedi.
Papatya, Bektaş'ın yerine gelecek isimle ilgili olarak da Kemal  Özdeş'le bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Kendisiyle bir ön görüşme yaptık  ve prensip anlaşmasına vardık, yarın sözleşme imzalayacağız." ifadelerini  kullandı.
Bu sezon başında Kasımpaşa'nın başında yer alan Kemal Özdeş, 7.  haftadan sonra görevinden ayrılmıştı.
Bayram Bektaş

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