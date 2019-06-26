26.06.2019 21:02
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- Papaz Ulu Orta Tuvaletini Yaptı, Sosyal Medya Sallandı

- Papaz ulu orta tuvaletini yaptı, sosyal medya sallandıLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir papazın herkesin gözü önünde tuvaletini yapması şaşkınlığa sebep oldu.

- Papaz ulu orta tuvaletini yaptı, sosyal medya sallandı
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin başkenti Lefkoşa'da bir papazın herkesin gözü önünde tuvaletini yapması şaşkınlığa sebep oldu.
Olay, başkent Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu ışıklarının olduğu bölgede yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir papaz, yolun kenarındaki bariyerleri aşarak, yeşil alanda bulunan ağaçların altına tuvaletini yapmaya başladı. Kimseleri umursamayan papaz, ihtiyacını giderdikten sonra geldiği yoldan geri döndü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Bunu bizden bir imam yapsa memleketi yakarlar" diyerek tepkisini dile getirdi.- Papaz Ulu Orta Tuvaletini Yaptı, Sosyal Medya Sallandı
Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti , Güncel

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