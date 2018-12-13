Papazın 2 Yaşındaki Çocuğa Uyguladığı 'Şeytan Çıkarma' Şiddeti, Büyük Tepki Çekti

Rusya'da çekilen bir papazın 'şeytan çıkarma' görüntüleri büyük tepki çekti. 2 Yaşındaki kızı çocuğuna şiddet uygulayan papaz hakkında soruşturma başlatıldı.

PAPAZA TEPKİ YAĞDI

Rusya'nın Yessentuki şehrinde, llia Semiletov adlı papaz, 'içine şeytan kaçtığı' iddia edilen 2 yaşındaki kız çocuğunu acı çığlıklarına aldırmadan vaftiz suyunun içine soktu. Görüntülerin yayınlanmasından sonra hakkında soruşturma açıldı.

Küçük kız çığlık atarken etraftaki insanların gülmesi dikkat çekti. Küçük kızın annesi ise "Papazın kızının içindeki şeytanın çıkması için kızına yardım ettiğini ve bu yüzden papaza minnettar olduğunu kızının sadece papazdan korktuğu için ağladığını" söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Rusya Ortodoks Kilisesi, papazın 'acımasızca davrandığını' şeklinde açıklama yaparakpapaz hakkında soruşturma başlattı. Papaz, suçlu bulunması halinde tüm 'kutsal' yetkileri elinden alınacak.