Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Papua Yeni Gine'de ilk Kovid-19 vakası görüldü - Haberler

Papua Yeni Gine'de ilk Kovid-19 vakası görüldü

Güneybatı Pasifik yer alan Papua Yeni Gine'de (PNG) ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

21.03.2020 08:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:28
Papua Yeni Gine'de ilk Kovid-19 vakası görüldü
Güneybatı Pasifik yer alan Papua Yeni Gine'de (PNG) ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başbakan James Marape, Singapur aktarmalı İspanya 'dan PNG'ye dönen 40 yaşlarındaki maden işçisinde ülkenin ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Yapılan ikinci testin pozitif çıkmasının ardından bu kişinin tecrit edildiğini bildiren Marape, "Emin olmak için için iki test yaptık. İlk test negatif çıktı ancak kesin değildi. Ama ikinci bir test pozitif çıktı." bilgisini paylaştı.
Kimliğini açıklamadığı ilk vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede bir dizi tedbir alacaklarını vurgulayan Marape, sağlık ekiplerinin ve hastanelerin hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için pazardan itibaren yabancı uyrukluların ülkeye girişlerine bir hafta boyunca izin verilmeyeceğini belirtti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Papua Yeni Gine, İspanya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Haberler
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
İran, koronavirüsün pençesinde kıvranırken Ruhani ABD halkına seslendi Haberler
İran, koronavirüsün pençesinde kıvranırken Ruhani ABD halkına seslendi
Dünya Sağlık Örgütü, ’Virüs gençleri etkilemiyor’ tezini çürüttü: Ölebilirsiniz! Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Haberler
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor Haberler
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi Haberler
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

DOĞTARBESBİR heyetinden Almanya'ya çalışma ziyareti - Haber MSB: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Miraç Kandili mesajı - Haber Şanlıurfa Valisi Erin'den Miraç Kandili mesajı - Haber Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak - Magazin Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları - Haberler Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı - Haber Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi - Haber
Loading