10.07.2019 09:47
Haberler» Dünya» Haber

Papua Yeni Gine'de kabileler arası çatışma: 24 ölü

Papua Yeni Gine

– Papua Yeni Gine'de kabileler arasında yaşanan sorun nedeniyle çıkan çatışmalarda aralarında çocukların ve hamile kadınların da bulunduğu en az 24 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

– Papua Yeni Gine'de kabileler arasında yaşanan sorun nedeniyle çıkan çatışmalarda aralarında çocukların ve hamile kadınların da bulunduğu en az 24 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Olay, Papua Yeni Gine'nin Hela eyaletinde bulunan Munima, Peta ve Karida köylerinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, kabileler arasında daha önceden yaşanan sorun nedeniyle çıkan çatışmalarda aralarında çocukların ve 2 hamile kadının da bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ise 400 bin nüfuslu eyaletin güvenliğinin 60 polis ile sağlanamayacağına değinerek, bugünün hayatının en üzgün günlerinden biri olduğunu söyledi ve suçluların en ağır cezayı alacağını ifade etti.


Kaynak: DHA
Papua Yeni Gine, Dünya

Son Dakika Haberleri
11:14   Avustralya'da martılar antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıyor
11:07   "Mesele sadece mülteci değil" diyen Papa'ya sosyal medyada hakaret yağdı
11:06   Gece kulübündeki kavgada darp edilen adam hayatını kaybetti
10:37   Katar'da iki askeri uçak havada çarpıştı
10:24   Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı
09:50   Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı: 3 yaralı
09:47   Papua Yeni Gine'de kabileler arası çatışma: 24 ölü