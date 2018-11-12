Papua Yeni Gine'de Tartışmalı Ekonomik Zirve

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:01



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:01

Avustralya kıtasında yer alan ve dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Papua Yeni Gine'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için yapılan harcamalar kamuoyunda tepkiyle karşılandı.The Guardian'ın haberine göre, başkent Port Moresby'de 17-18 Kasım tarihlerinde yapılacak, birçok dünya liderinin katılacağı APEC Zirvesi için örgütün en yoksul ülkesi Papua Yeni Gine'ye getirilen lüks araç ve gemiler tartışmaya yol açtı.Tarihi zirveye Çin Devlet Başkanı Şin Cinping, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yanı sıra birçok dünya lideri katılacak. Liderler, dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında gösterilen başkent Port Moresby'ye Avustralya'nın Cairns şehrinden hava yoluyla gelecek.Zirve için Papua Yeni Gine'ye gelen liderlerin güvenlik sorunu nedeniyle geceyi başkentte geçirmeden dönecekleri belirtiliyor.Harcamalara büyük tepkiPapua Yeni Gine hükümetinin zirve için her biri yaklaşık 100 bin dolardan 40 Maserati ve 3 Bentley marka lüks araç getirmesi ülkede öfkeyle karşılandı.Zirveye katılan tüm liderler zırhlı araçlarla seyahat edeceğinden bu araçlara daha sonra ne olacağı sorusu bir süredir halk arasında tartışılıyor.Hükümet yetkilileri ise araçların, APEC Zirvesi'ne katılacak liderler tarafından kullanılacağını ve daha sonra "zarar etmeden" satılacağını belirtiyor.Ancak zor şartlar altında yaşayan halk sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyor.Papua Yeni Gineli aktivist Martyn Namorong, lüks araçların ülke çapında büyük huzursuzluklara sebep olduğunu belirterek, "Harcamaların abartıldığı konusunda birçok insan öfkeli. İnsanlar hala APEC Zirvesi'nin ülkeye ne getireceğini bilmiyor." ifadelerini kullandı.Papua Yeni Gine, gayri safi yurt içi hasıla bakımından dünyada 130'uncu, yolsuzluk algısı endeksinde ise 135'inci sırada yer alıyor. Başkent Port Moresby de sıklıkla dünya üzerindeki tekin olmayan kentler listesinde baş sıralarda gösteriliyor.Konaklama için yolcu gemisiÖte yandan, ülkedeki konaklama imkanlarının yetersizliği zirve nedeniyle gemi kiralanmasını gerektirdi. APEC Sekreterliği Genel Direktörü Alan Bollard, zirve sebebiyle Port Moresby'e 7 bine yakın katılımcının gelmesinin beklendiğini ancak şehrin otel kapasitesinin bunu kaldıramayacağını belirtti.Bollard, "Şehrin imkanları çok kısıtlı. Zirve için gelen medya temsilcileri ve diğer davetliler, kiralanan üç yolcu gemisinde konaklayacak." dedi.Zirveye Çin damga vuracakBu yılki APEC Zirvesi'nde Çin'in ön plana çıkması bekleniyor. Avustralyalı düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsünün Pasifik Adaları programının yöneticisi Jonathan Pryke, Çin Devlet Başkanı Cinping'in diğer liderlerden daha uzun süre Port Moresby'de kalacağını söyledi.Pryke, "Çin, ülkede Pasifik ada liderleriyle bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Böylelikle Çin, Papua Yeni Gine'deki yatırımlarını daha da arttıracak." değerlendirmesinde bulundu.