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Para Atıcılık Dünya Şampiyonası

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren Para Atıcılık Dünya Şampiyonası, Avustralya'da gerçekleştirilecek.

08.10.2019 12:48Para Atıcılık Dünya Şampiyonası
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren Para Atıcılık Dünya Şampiyonası, Avustralya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, 12-18 Ekim tarihlerinde Sydney kentinde düzenlenecek organizasyonda 10 milli sporcu mücadele edecek.
Kafile başkanlığını TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün yapacağı milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Erkekler: Korhan Yamaç, Cevat Karagöl, Yunus Bahçeci, Murat Oğuz, Savaş Üstün, Erhan Coşkuner, Hakan Çevik
Kadınlar: Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Baş
Milli atıcılardan Ayşegül Pehlivanlar 10 metre havalı tabanca, Çağla Baş 10 metre havalı tüfek, Murat Oğuz 25 metre tabanca, Hakan Çevik ise 10 metre havalı tüfek kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını daha önce elde etmişti.

Dünya Şampiyonası, Avustralya, Tokyo, Spor

Kaynak: AA

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