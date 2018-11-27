Para Atıcılıkta Avrupa Şampiyonası Mesaisi

Türkiye
Para Atıcılık Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara
'da kamp yapıyor. Eryaman
'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta 12 sporcu, 4 antrenör ve 1 fizyoterapist olmak üzere toplam 17 kişilik kafile yer alıyor.
Ankara'da dün kampa giren milliler, çalışmalarını 30 Kasım Cuma günü tamamlayacak. Sırbistan
'ın başkenti Belgrad
'da havalı silahlar kategorisinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yarışmalar, 4-6 Aralık
tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Teknik direktörlüğünü Kadri Akgün
'ün yaptığı milli takımın kampında bulunan sporcular şunlar:
Korhan Yamaç, Cevat Karagöl
, Yunus Bahçeci, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Mersin
Kocatürk, Savaş Üstün, Hakan Çevik
, Mustafa Tuncel
, Çağla Atakal, Suzan Çevik, Pervin Ayli Yağız.
- "Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz"
Milli takım teknik direktörü Kadri Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada 12 sporcuyla mücadele edeceklerini söyledi.
Avrupa Şampiyonası'nın 10 metre havalı tabanca ve tüfek branşlarında düzenleneceğini belirten Akgün, "2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'nın kota müsabakaları 2019'da yapılacak. Kota müsabakaları öncesi sporcularımızın son durumunu görmüş olacağız. Dört yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası yapılacak. Tabanca ve tüfekte 6'şar sporcuyla yarışacağız. En azından 3-4 madalya bekliyoruz. Madalyaların rengini kestirmek zor. Ancak Avrupa şampiyonluğu beklentimiz var." ifadelerini kullandı.