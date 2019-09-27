Haberler » Spor » Haber

Para Atletizm Dünya Şampiyonası

Para Atletizm Dünya Şampiyonası, 7-15 Kasım tarihlerinde Dubai'de yapılacak.

27.09.2019 11:14Para Atletizm Dünya Şampiyonası
Para Atletizm Dünya Şampiyonası, 7-15 Kasım tarihlerinde Dubai'de yapılacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 Kasım Perşembe günü başlayacak organizasyon, 15 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.
Şampiyonada Türkiye'yi, kadınlarda Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Dilba Tanrıkulu, Esra Genç ve Rabia Cirit, erkeklerde ise Kerim Elyaz, Tarık Taha Buyrukoğlu, Abdullah Ilgaz, Mahir Ateş, Enes Şahin, Hamza Doğan, Gökhan Akın ve Nurullah Kart temsil edecek.

Dünya Şampiyonası, Atletizm, Dubai, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:41 "Yenilmeyen takım olmaz"
13:41 "Lig sonunda kazanan biz olacağız"
13:41 Erol Bedir: "Deniz Türüç bizim evladımız, iyi işler yapması..."
13:41 Mecnun Otyakmaz: "Sivasspor her zaman Avrupa kupalarını hedeflemiş bir takımdır"
13:41 Sumudica dejavu yaşıyor
13:40 Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
13:39 Sea To Sky Enduro Yarışları - Kanyon etabı