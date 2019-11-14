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Para Atletizm Dünya Şampiyonası

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinde devam eden Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Bayrak, T20 uzun atlama kategorisinde 5,38'lik derecesiyle 5. oldu.

14.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:10Para Atletizm Dünya Şampiyonası
Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirliğinde devam eden Para Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Bayrak, T20 uzun atlama kategorisinde 5,38'lik derecesiyle 5. oldu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Esra Bayrak, bu sonuçla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma kriteri olan yıl içinde dünya sıralamasında ilk 6'ya girmeyi büyük ölçüde garantiledi.
Aynı kategoride yarışan Fatma Damla Altın ise organizasyonu 4,58'lik derecesiyle 12. sırada tamamladı.
Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Şampiyonası, Atletizm, Dubai, Spor

Kaynak: AA

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