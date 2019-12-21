Para Badminton Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi

Para Badminton Türkiye
Şampiyonası, Antalya
'da tamamlandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyonu tarafından Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 19 ilden 57 sporcu yarıştı.
Üç gün süren şampiyonada kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Tek erkekler
WH1 - WH2:
1- Aslan Şahin
2- Hazret Korkmaz
3- Arkın Toprak
3- Mustafa Kazıcı
SU5:
1- İlker Tuzcu
2- Burak May
3- Hüseyin Eren Kara
3- Bayram Gezer
SL4:
1- Sedat Tümkaya
2- Fuat Soruklu
3- Şükrü Gül
3- Kemal Erdem Orhon
Çift erkekler
SL3 - SL4 - SU5:
1- İlker Tuzcu - Mustafa Tuğra Nur
2- Sedat Tümkaya - Muammer Çankaya
3- Burak May - Fuat Soruklu
3- Kemal Erdem Orhon - Şükrü Gül
Tek kadınlar
WH1 - WH2:
1- Emine Seçkin
2- Hatice Atay
3- Ebru Gökçen
3- Elif Tali
SU5:
1- Zehra Bağlar
2- Aydanur Şen
3- Tuğçe Çelik
3- Cansu Mansuroğlu
Karışık tekler
SL3:
1- Mustafa Tuğra Nur
2- Halime Yıldız
3- Kazım Durak
3- Murat Yüzüak
Karışık çiftler
WH1 - WH2:
1- Aslan Şahin - Hazret Korkmaz
2- Emine Seçkin - Ebru Gökçen
3- Arkın Toprak - Elif Tali
3- Hatice Atay - Seydi Ahmet Koncak
SL3 - SL4 - SU5:
1- Zehra Bağlar - Faruk Keskin
2- Hüsnü Yusuf Vural - Halime Yıldız
3- Aydanur Şen - Kazım Durak
3- Sena Sulak - Durmuş Ali Baysal