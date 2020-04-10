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Para cezası kesilen vatandaştan ilginç savunma: "Bilmiyorduk"

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte korona virüs önlemlerini hiçe sayan bazı vatandaşlar Caddebostan sahiline giderek yürüyüş ve spor yaptı.

10.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:50
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte korona virüs önlemlerini hiçe sayan bazı vatandaşlar Caddebostan sahiline giderek yürüyüş ve spor yaptı. Denetimler kapsamında vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunan polis ekipleri, sahilde oturan 1'i kadın 2 kişiye biner lira para cezası kesti. Ceza kesilen vatandaşın "bilmiyorduk" diyerek kendisini savunması şaşkınlığa sebep oldu.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sahillerde yürüyüş ve spor yapmak, balık tutmak yasaklanmıştı. Vatandaşların çoğu 'evde kal' çağrılarına uyarken, bazıları ise hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bu kuralları ihlal ederek Caddebostan sahiline gitti. Bazı vatandaşların spor ve yürüyüş yapmaya devam ettiği görüldü.
Polis ve zabıta ekipleri sahilde sürekli denetimler yaparak vatandaşları uyardı ve kural ihlali yapanlara para cezası kesti. Polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sahilde oturan 1'i kadın 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince bin lira para cezası kesti. Ceza kesilen vatandaş, "Bilgim yok. Boş olduğu için oturduk. Kalabalık bir yere gitmemeye dikkat ediyoruz, çalışmıyoruz. Böyle değerlendirelim dedik. Bilmiyorduk. Öyleymiş, yeni öğrendik" dedi.
(Gamze Erdemir - Metin Başar/İHA) Para cezası kesilen vatandaştan ilginç savunma: ’Bilmiyorduk’

Kaynak: İHA

Etiketler: Caddebostan, Polis, Güncel
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