Almanya
'da düzenlenen Para Dans Mainhatten Kupası'nda Türkiye
, birer altın ve gümüş madalyanın yanı sıra 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Frankfurt
kentindeki kupa müsabakalarına 14 ülkeden, 70 sporcu katıldı.
Erkekler bireysel serbest stilde Mehmet Sefa Öztürk altın, erkekler bireysel dans sporu kategorisinde (vals, tango, samba, rumba ve jive) Abdülkadir Ünal gümüş, Yeşim Eryiğit-Osman Ertöz ikilisi, çiftler serbest kategorisi ve latin dansında, Osman Ertöz ile birlikte bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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