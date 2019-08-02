Haberler» Ekonomi» Haber

Para etmeyen karpuzu karayolunda satmaya çalışıyorlar

Adana'da karpuzun kilogram fiyatı tarlada 10 ila 20 kuruş arasına düşünce satıcılar çareyi karayolunda karpuzu sergileyip satmakta buldu.

02.08.2019 09:43 Para etmeyen karpuzu karayolunda satmaya çalışıyorlar
Adana'da karpuzun kilogram fiyatı tarlada 10 ila 20 kuruş arasına düşünce satıcılar çareyi karayolunda karpuzu sergileyip satmakta buldu.

Çukurova yöresinin önemli ürünlerinden Adana karpuzu, bu sene istediği ilgiyi görmedi. İlk hasat edildiği dönemde para eden daha sonra fiyatı tarlada 10 kuruşa kadar düşen karpuzlar pazarda ve marketlerde alıcı bulamadı. Bu sebepten dolayı da satıcılar çareyi Adana-Karataş karayolunda karpuzlarını sergileyip satmakta aradı.

Karayolu kenarında sırayla dizilen karpuzlar karayolundan geçen vatandaşların dikkatini çekmesini sağlıyor.

Karpuz satıcısı Emine Kaya, "Karpuzları karayolu kenarına da koyuyoruz. Yeri geliyor elimizde sergiliyoruz yeter ki satılsın diye ancak bu sene karpuza talep düşük. 10 kilogram gelen karpuza 3 lira diyoruz ancak 2 liraya bile vermeyi kabul etsek alıcı yok. Yoldan geçen vatandaşlar da durup almıyor. Bu sene zor durumdayız. Üreticinin hali daha kötü" dedi. - ADANA

Çukurova, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:53   Türkiye Finans kira sertifikası ihracını tamamladı
12:46   Altın fiyatları
12:45   Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 7 ayda yüzde 47,5 daraldı
12:41   Manisa Ticaret Borsası TÜRİB acentesi oldu
12:39   Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bülteni
12:31   Bakan Pekcan Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı
12:31   Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı