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Para istedikleri gençlerden birini öldürdüler

Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanan iki arkadaştan 23 yaşındaki Halit Ayar yaşamını yitirdi.

07.09.2019 17:30 Para istedikleri gençlerden birini öldürdüler
Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanan iki arkadaştan 23 yaşındaki Halit Ayar yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tünel tramvay durağında oturan Halit Ayar ve bir arkadaşının yanına gelen iki kişi para istedi. Yanlarında para olmadığını söyleyen Ayar ve arkadaşına şüpheliler bıçakla saldırdı.
Saldırıda Ayar göğsünden arkadaşı ise kolundan bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ayar hayatını kaybetti. Kolunda sıyrık olduğu belirtilen arkadaşının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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