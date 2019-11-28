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Para karşılığı ilişki için anlaştığı kadını öldüren zanlıya müebbet talebi

Para karşılığı ilişki için anlaştığı kadını öldüren zanlıya müebbet talebiBURSA - Bursa'da para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldüren zanlı için müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

28.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:12
Para karşılığı ilişki için anlaştığı kadını öldüren zanlıya müebbet talebi
BURSA - 'da para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldüren zanlı için müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Geçen haziran ayında Osmangazi'ye bağlı Altınova Mahallesi Taraklı Sokak'ta meydana gelen olayda, silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, N.K.'nin cesedini buldu. Olayın ardından 100'den fazla güvenlik kamerasını izleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Y.M. olduğunu belirledi. Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, dedektörle yaptıkları aramada silahı evin bahçesinde gömülü buldu. Zanlı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Savcı müebbet talep etti
Bursa Cumhuriyet Savcısı, Y.M. hakkındaki soruşturmasını tamamladı. İddianameyi hazırlayan savcı, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
"İlişkiye girmek için 100 TL karşılığında anlaştık"
Öte yandan sanığın iddianamede ifadesine de yer verildi. Y.M. ifadesinde, "Yol üzerinde N.K. ile 100 TL karşılığında anlaştık. Beni boş bir arsaya götürdü. Ben 'Burada evler var' dedim. O da, 'Ben seninle çıktım, bana hesap sorarlar' dedi. Cep telefonumu alıp aşağıya inerek bağırmaya başladı. Belimde bulunan silah ile iki el ateş edip kaçtım, pişmanım" dedi.
Para karşılığı ilişki için anlaştığı kadını öldüren zanlıya müebbet talebi

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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