Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Para kuyruğunda korona virüs önlemleri

Para kuyruğunda korona virüs önlemleri Para kuyruğu sokağa taştı Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de korona virüs kapsamında vatandaşlara verilen yardım nedeniyle PTT önünde güvenlik önlemleri arttırıldı.

02.04.2020 19:29 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:30
Para kuyruğunda korona virüs önlemleri
Para kuyruğu sokağa taştı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın sınır ilçesi olan Akçakale 'de korona virüs kapsamında vatandaşlara verilen yardım nedeniyle PTT önünde güvenlik önlemleri arttırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın talimatlarıyla korona virüse karşı başlatılan yardımlar dünden itibaren vatandaşların hesaplarına aktarıldı. 1 Nisan itibari ile hesaplara aktaran paralardan sonra Akçakale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri de vatandaşların sağlığı için PTT önünde önlemler alarak vatandaşların mesafeli bir şekilde içeri alınmasını sağlamaya çalıştı.
Akçakale PTT şubesi önünde sıra bekleyen kadınlar tek tek şubeye girip yardımlarını aldı. Diğer yandan kucaklarında bebekleri ile sırada bekleyen ve beklemekten yorulan bayanların oturdukları gözlendi. Emniyet yetkilileri ise bayanların sosyal mesafeyi koruması için sürekli uyarılarda bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Para kuyruğunda korona virüs önlemleri

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Akçakale, PTT, Yerel

Haberin Videosu :

Para kuyruğunda korona virüs önlemleri
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Para kuyruğunda korona virüs önlemleri - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

21:09: Mut'ta engelli genci darp edildi - Haberler 21:06: Kılıçdaroğlu, konfederasyon temsilcileri ile görüştü - Haberler 21:04: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'yu Çapa Tıp Fakültesi'nde andılar - Haberler 21:00: Koronavirüs: İngiltere en geç ay sonunda günde 100 bin test yapmayı hedefliyor - Haberler 21:00: Özhaseki: "Cumhurbaşkanımız belediyelere 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi" - Haberler 20:35: Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü - Haberler 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?