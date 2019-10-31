Haberler » Spor » Para masa tenisçiler Hollanda Açık'a katılacak

Para masa tenisçiler Hollanda Açık'a katılacak

Yarın başlayacak uluslararası para masa tenisi turnuvası Hollanda Açık'ta Türkiye'yi, 8 sporcu temsil edecek.

31.10.2019 13:46Para masa tenisçiler Hollanda Açık'a katılacak
Yarın başlayacak uluslararası para masa tenisi turnuvası Hollanda Açık'ta Türkiye'yi, 8 sporcu temsil edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan veren turnuva, 1-3 Kasım tarihlerinde Hollanda'nın Stadskanaal kasabasında düzenlenecek.
Organizasyonda mücadele edecek 8 Türk sporcu şöyle:
Kadınlar: Neslihan Kavas, Ümran Ertiş, Kübra Korkut, Merve Sefa Özsu
Erkekler: Abdullah Öztürk, Hamza Çalışkan, Alparslan Buğra, Yusuf Zaladin

Hollanda, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:46 Para masa tenisçiler Hollanda Açık'a katılacak
13:42 Igor Tudor, İtalya'da ateş hattında
13:42 Göztepe hata yapmayacak
13:42 Lucien Favre gole sevinirken sakatlandı
13:42 Adis Jahovic: "Sergen hocanın taktiği doğrultusunda..."
13:40 Milli karateci dünya ikinciliğini okul arkadaşlarıyla paylaştı
13:36 Antalyaspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi
31.10.2019 14:03:01