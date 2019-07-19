Haberler» Güncel» Haber

Para nakil aracı ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde para nakil aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

19.07.2019 21:34 Para nakil aracı ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde para nakil aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akse Mahallesi 2407. Sokak'ta seyreden Atila K. yönetimindeki 06 FL 9543 plakalı bir bankanın para nakil aracı, karşı yönden gelen Musa D'nin kullandığı 41 ABS 664 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle para nakil aracında sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada araçta bulunan güvenlik görevlileri İhsan E. ve Osman Y. de yaralandı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası polis ve banka görevlileri araç çevresinde güvenlik önlemi alırken, paralar olay yerine gelen başka bir nakil aracına yüklendi.
Kaynak: AA
Çayırova, Kocaeli, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:31   Jandarmadan "İnşallah bana çıkar" diyen Bedirhan'a bisiklet sürprizi
22:31   SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
22:29   DHA YURT - SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
22:25   Bakanlıktan "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü" açıklaması
22:13   İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı
22:13   İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini durdurması
22:08   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması