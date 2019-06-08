Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası
'nın altıncı gününü Türk sporcular 4 madalyayla tamamladı. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hollanda
'nın Hertogenbosch şehrinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli okçular, ikişer altın ve gümüş madalya kazandı. Bülent Korkmaz
, Murat Turan
ve Erdoğan Aygan'dan oluşan makaralı yay erkek takımı final atışlarında İran
'a 222-219 yenilerek gümüş madalyanın sahibi olurken, Murat Turan bireysel makaralı yayda ABD
'li rakibi Ben Thompson'a 135-146 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.
Türkiye sabah seansında ise iki altın madalya almıştı.
Şampiyonanın son gününde yarın Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun
, Merve Nur
Eroğlu'ndan oluşan klasik yay kadın takımı, TSİ 11.00'de altın madalya atışlarında Çin
ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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